السيسي: المدن الجديدة أضافت لأصول مصر 10 تريليونات جنيه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المدن الجديدة التي أطلقتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والبالغ عددها 40 مدينة، أضافت 10 تريليونات جنيه من الأصول إلى محفظة الدولة المصرية، منوهًا بأن "استراتيجيتنا تقوم على إصلاح القديم بالتوزاي مع بناء الجديد".

وكشف السيسي، في كلمةٍ خلال "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة اليوم الأحد، أن الشركة التي تُدير العاصمة الإدارية تحديدًا، لديها سيولة نقدية في البنوك تتراوح ما بين 42 إلى 45 مليار جنيه، ومثل هذا المبلغ كائتمان لدى المطورين العقاريين لمشاريع العاصمة الإدارية الجديدة.

يجري إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على بُعد 45 كيلومترًا شرقي القاهرة، وأُعلن عن المشروع في مارس 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2021، إنّ شركة "العاصمة الإدارية" قد تطرح في البورصة المصرية في اكتتاب عامّ قياسيّ خلال عامين، مشيرًا إلى أنّ الشركة تمتلك أصولًا سائلة بقيمة 100 مليار جنيه، وأصولًا تحت الإدارة تتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وشرعت مصر في بناء العديد من المدن السكنية الجديدة خلال السنوات القليلة الماضي، منها العلمين الجديد، المنصورة الجديدة، الأقصر الجديدة، السويس الجديدة،ملوي الجديدة، وغيرها من المدن الأخرى.