شاهد.. مواطنو بني سويف للرئيس السيسي خلال مشاهدة المؤتمر الاقتصادي: "ربنا يخليك يا ريس"

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الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

احتشد مئات المواطنين في محافظة بني سويف، لمتابعة المؤتمر الاقتصادي وكذلك كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي كشفت حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية في المسألة الاقتصادية.

 

المؤتمر الاقتصادي كاشف لحجم التحديات التي تواجه مصر

 

وشكر المواطنين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعربوا عن سعادتهم بالمؤتمر الاقتصادي، خصوصا أنه كاشف لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية. 

وقالت إحدى المواطنات، موجهة حديثها للرئيس السيسي: "ربنا يخليك لمصر وشعبها".

وأشاد المواطنين بالمشروعات الاقتصادية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة.

كما أشاد المواطنين بمشروعات حياة كريمة، أكبر مبادرة من نوعها في العالم، بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.

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