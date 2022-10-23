درجات الحرارة اليوم الأحد 23-10-22 فى مدن ومحافظات مصر

درجات الحرارة، شهدت بعض المدن والمحافظات سقوطا للأمطار التي تراوحت قوتها بين الشديدة والمتوسطة، ومع دخولنا فصل الشتاء تفصلنا أياما قليلة عن فترات الذروة التي تشهد انخفاض درجات الحرارة واضطراب حالة الطقس.

درجات الحرارة اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق الـ23 من أكتوبر 2022، والتي تشهد انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأحد

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة اليوم تكون معتدلة على السواحل الشمالية وترتفع على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ويكون الطقس لطيفا فى أول الليل مائلا البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على السواحل الشرقية وشمال سيناء ومدن القناة إلى جانب فرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى.

درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

القاهرة الصغرى 19 والعظمى 26

العاصمة الإدارية الصغرى 19 والعظمى 26

6 أكتوبر الصغرى 18 والعظمى 27

بنها الصغرى 19 والعظمى 26

دمنهور الصغرى 18 والعظمى 26

كفر الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26

المنصورة الصغرى 19 والعظمى 25

دمياط الصغرى 21 والعظمى 25

بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 25

الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 26

السويس الصغرى 18 والعظمى 26

الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 26

شبين الكوم والصغرى 19 والعظمى 26

طنطا الصغرى 18 والعظمى 25

شلاتين الصغرى 23 والعظمى 32

الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 25

العلمين الجديدة الصغرى 19 والعظمى 25

وادى النطرون الصغرى 18 والعظمى 28

مطروح الصغرى 19 والعظمى 24

السلوم الصغرى 16 والعظمى 25

سيوة الصغرى 16 والعظمى 25

العريش الصغرى 20 والعظمى 26

رفح الصغرى 20 والعظمى 28

الطور الصغرى 20 والعظمى 28

سانت كاترين الصغرى 13 والعظمى 22

رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 30

نخل الصغرى 15 العظمى 24

طابا الصغرى 21 والعظمى 26

نويبع الصغرى 22 والعظمى 28

حلايب الصغرى 24 والعظمى 29

شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 30

الغردقة الصغرى 21 والعظمى 30

مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 30

الفيوم الصغرى 18 والعظمى 28

بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 28

المنيا الصغرى 16 والعظمى 28

أسيوط الصغرى 15 والعظمى 28

سوهاج الصغرى 18 والعظمى 29

قنا الصغرى 19 والعظمى 31

الأقصر الصغرى 18 والعظمى 31

أسوان الصغرى 19 والعظمى 32

الوادى الجديد الصغرى 15 والعظمى 31

أبوسمبل الصغرى 18 والعظمى 31

أبو رماد الصغرى 24 والعظمى 32

رأس حدربة الصغرى 23 والعظمى 31