تنسيق كلية حاسبات ومعلومات لطلاب مدارس ستيم 2022

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تنسيق كلية حاسبات
تنسيق كلية حاسبات ومعلومات

يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم أيضا، خلال الساعات القليلة الماضية، عن تنسيق كلية حاسبات ومعلومات لطلاب مدارس ستيم 2022، وذلك عقب تحديد الخد الأدنى من قبل وزارة التعليم العالي. 

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق كلية حاسبات ومعلومات لطلاب مدارس ستيم للعام الدراسي 2022-2023 في عدد من الجامعات، أبرزها (المنوفية وعين شمس وجنوب الوادي والزقازيق وطنطا والسويس والمنصورة وبني سويف والمنيا). 

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تنسيق كلية حاسبات ومعلومات لطلاب مدارس ستيم 2022، وهي على النحو التالي:-

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات لطلاب مدارس ستيم 2022 

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لعام 2022، متاح على موقع التنسيق الإلكتروني.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنوفية بشبين الكوم رياضة 556.2 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة كفر الشيخ رياضة 555.75 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الفيوم رياضة 554.84 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات رياضة 554.68 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء إصطناعي جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 551.39 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الزقازيق رياضة 550.58 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة طنطا رياضة 548.93 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة السويس رياضة 547.77 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة العريش رياضة 547.4 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 546.67 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة رياضة 546.48 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة بني سويف رياضة 542.51 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنيا رياضة 541.88 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة دمياط رياضة 541.21 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة مطروح رياضة 541.06 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة أسيوط رياضة 539.24 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة سوهاج رياضة 537.79 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الأقصر رياضة 537.17 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة قنا رياضة 537.08 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس رياضة 583.48 درجة.

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات لطلاب مدارس ستيم تنسيق كلية حاسبات ومعلومات كلية حاسبات ومعلومات مدارس ستيم ستيم

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