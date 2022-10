تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري 2023/2022

انطلقت اليوم الأحد، مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023، بمباراة هامة جمعت بين فريقي المصري البورسعيدي ضد فريق بيراميدز والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري 2023/2022، ومباريات الدوري غدا، وهي على النحو التالي:-

مباريات الدوري المصري اليوم للموسم 2022- 2023

استهلت الجولة الثانية للدوري المصري، اليوم الأحد، بمباراة نقلت عبر قناة ON Time Sports جمعت بين فريقي بيراميدز والمصري البورسعيدي، في تمام الساعة 3 عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك، في تمام الساعة 5 مساءً، والأهلي أمام أسوان في تمام 7 مساء اليوم، ويمكن متابعتها عبر قناة ON Time Sports.

مباريات الدوري المصري غدا

ويلتقى غدا الاثنين، غزل المحلة والإسماعيلي، في تمام الساعة الثالثة عصرا، والاتحاد السكندري يواجه الداخلية، في تمام الخامسة مساءً، وفيوتشر أمام المقاولون العرب في تمام السابعة مساء.

جدول مباريات يوم الثلاثاء المقبل

ويتضمن جدول مباريات الثلاثاء المقبل، مواجهتان فقط، الأولى في تمام الساعة الخامسة مساء، إذ يلتقي سموحة مع البنك الأهلي، وفي السابعة مساء، يلتقي طلائع الجيش مع إنبي.

والأربعاء المقبل، تقام مباراة واحدة، بين فاركو وحرس الحدود، في الخامسة مساءً.

طريقة تحميل تردد قنوات أون تايم سبورتس

يمكن تحميل تردد قناة أون تايم سبورتس، من خلال التردد 11861، معدل الترميز 27500، معامل الاستقطاب رأسي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5، وقناة أون تايم سبورتس 2، من خلال تردد 10853، معامل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.