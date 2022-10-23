دكتور شيماء فوزي تكتب: ريادة الأعمال.. دورها وأهمية رواد الأعمال

أولا مفهوم ريادة الأعمال يتلخص في أنها التوظيف الذاتي مع تحمل المخاطر في تنظيم عملية الإنتاج لسلعة أو خدمة مطلوبة فالسوق وهو أيضا إنشاء عمل حر يتسم بالإبداع والمخاطرة.



فريادة الأعمال تساهم في خلق أنشطة اقتصادية جديدة من خلال عمليات البحوث والتطوير والإنتاج والتوزيع سواء منتج أوخدمة.



ومن هنا يتسنى أن مفهوم ريادة الأعمال مرتبط بالعديد من المصطلحات يتميز بها شخصية رائد الأعمال مثل المبادرة، الجرأة، الأسبقية، الإبداع، التطوير، المجازفة، القيادة والتأثير.



فوجود عدد كاف من رواد ورائدات الأعمال أحد الأهداف الاستراتيجية لأي مجتمع يتوجه إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة المتوازنة.



فريادة الأعمال مساهمة في تحقيق التنمية من خلال ايجاد موارد جديدة وتوليد فرص استثمار أو انشاء مشاريع جديدة، ايجاد عملاء جدد واسواق جديدة وخلق طلب فعال علي المنتج، تطوير تكنولوجيا الاعمال وتوليد اساليب ادارية غير تقليدية، تنشيط دورة الانتاج وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوي الدخل ورفع مستوي استخدام المواد الاولية والخاتم المتاحة واكتشاف مصادر غير تقليدية لتقديم منتجات جديدة أو تطوير منتجات قائمة. ومن الظواهر الساءدة في الآونة الاخيرة، الربط الواضح بين خطط وبرامج التنمية وسياسات الدولة بشاءن المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وربط ذالك بثقافة ريادة الاعمال وتوجهات الشباب والمرأة للعمل الحر.



كما يوجد علاقة ارتباطية قوية بين ريادة الأعمال والتنمية حيث أنها توفر فرص التميز لرائد الأعمال حيث يكون مختلفا ومميزا عن الآخرين من خلال مشروعه الأيادي التجاري الذي يقوم علي فكر ريادي، تحقق لرائد الاعمال طموحاتة وتحقيق ذاتة من خلال تاسيس مشروع عمل تتطلب منة التحدي والمثابرة، يتحقق لرائد الاعمال الاستقلالية والقدرة والتمكين لتحقيق اهدافة المالية والاجتماعية والشخصية، يتحقق لرائد الاعمال تحقيق الثروه الناتجة عن جهد وما يقدم للمجتمع من عمل، كما ان راءد الاعمال يوفر فرص عمل تنمية اقتصادية استغلال للمواد الخام الاولية فالدولة حركة اقتصادية وتنمية مجتمعية.



لذالك تؤكد التجارب الدولية في مختلف الأنظمة الاقتصادية على دور العمل الحر، وأصبحت ريادة الأعمال من أهم محددات النمو الاقتصادي ورفع الكفاءة التنافسية.

