يستخدمن النساء العاملات بوابة وصول 1444 في المملكة العربية السعودية للاستفادة من خدمات النقل بأسعار منخفضة، وهو من أحدي البرامج التي تم تقديمها من قبل وزارة الموارد البشرية عن طريق طاقات خاصة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، رابط التسجيل في بوابة وصول 1444 السعودية بالإضافة إلى معرف العديد من التّفاصيل المتعلقة بهذا النّظام في المملكة، وهي على النحو التالي:-

طريقة التسجيل في برنامج وصول 1444

يمكن التسجيل في برنامج وصول لعام 1444هـ بواسطة البوابة الوطنيّة للعمل على شبكة الأنترنت، كما تعمل هذه البوّابة على تقديم العديد من الخِدْمَات الأخرى لتمكين الباحثين عن العمل في المملكة العربيّة السّعوديّة أيضًا، وهي كالتالي:

- الدخول إلى بوابة طاقات الإلكترونية عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

- النقر على أيقونة تسجيل الدّخول.

- الضغط على برامجنا ثمّ اختيار برنامَج وصول.

- النقر على تفاصيل التّسجيل من القائمة.

- اختيار المكان على الخريطة.

- النقر على الموافقة على الشّروط والأحكام المتوافرة بعد قراءتها.

- الضغط على أيقونة التسجيل في البرنامج.

شروط برنامج وصول 1444 في السعودية

- الجنسية، بحيث يتمّ تقديم خدمات وصول إلى المواطنات اللاتي يحملن الجنسيّة السّعوديّة دون غيرهنّ من النّساء العاملات داخل حدود المملكة العربية السُّعُودية.

- العمر، والذي ينبغي أن لا يقلّ عُمر المرأة العاملة عن 18 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا لتستحقّ دعم برنامَج وصول.

- الراتب الشهري، بحيث يعتمد خِدْمَات البرنامج على المرأة العاملة التي يبلغ راتبهنّ الأساسيّ 8،000 ريال مع بدلات السّكن أو يقلّ عن هذا الرّاتب.

- التسجيل في التأمينات عند الرّغبة بالاستفادة من دعم برنامَج وصول، كما تجب عدم زيادة مجموع اشتراكات المرأة في التأمينات عن 36 اشتراكًا في السّنوات الخمس 5 الأخيرة.

رابط التسجيل في بوابة وصول 1444 السعودية

يمكن الانتقال إلى صفحة برنامج وصول السعودية 1444 بواسطة بوابة طاقات الإلكترونية (اضغط هنـــــــا)، من خلال الدخول إلي بوابة النفاذ الوطني الموحد ثم الاشتراك في برنامج وصول لتمكين المرأة العاملة في المملكة.