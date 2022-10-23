زياد بهاء الدين: المؤتمر الاقتصادى يمكنه معرفة كيفية زيادة معدلات الاستثمار من ممثلى القطاع الخاص

قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن المؤتمر الاقتصادي بداية جيدة لحوار ممتد، لافتا إلى أن الاستثمار أحد الأركان الرئيسية التي يمكن أن تخرج بتصور من ممثلي القطاع الخاص والخبراء عن ما يمكن عمله لزيادة معدلات الاستثمار الخاص.

وأضاف خلال كلمته في "المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022" الذي يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الاستثمار يحتاج إلى الدقة واليقين والاطمئنان إلى أن النظم والمعلومات والأوضاع لن تتغير فهذا ما يمنحه الثقة ويدعوه إلى المزيد من الاستثمار.

وتابع زياد بهاء الدين: “اليقين مفهوم واسع ويتسع إلى المزيد من الأشياء.. تعرضنا إلى صباح اليوم في كلمة الرئيس السيسي والدكتور مصطفي مدبولي حول الإرهاب وتأثيره، مشددا على أن الاستقرار الأمني أحد الأركان الرئيسية لليقين”.

فضلا عن تجهيز البنية الأساسية لتجهيز الاستثمار السريع ولسنا فى حاجة إلى تشريعات جديدة، وما نحتاج إليه مراجعة القوانين التى صدرت خلال الفترة الماضية للتأكد من تحقق النتائج المرجوة من هذه القوانين.. والحكومة لم تقصر وكذلك البرلمان ونحتاج آلية لمراجعة إذا حققت هذه القوانين الغرض ومعالجة أي فجوة فى هذا الأمر".