أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 24-10-2022

استقرت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الإثنين، بعد ارتفع بنسبة تقترب من 2% في نهاية تعاملات الأسبوع الماضى مسجلا 1662 دولار للأوقية في العقود الآجلة، و1657 دولار في العقود الفورية.

اسعار الذهب اليوم السبت 22 أكتوبر 2022:

استقر سعر عيار 24 عند 1272 جنيه للجرام.

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم عند 1113 جنيه للجرام.

استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم عند954 جنيه للجرام.

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم عند 8904 جنيه.

توقعات أسعار الذهب



من جانبه قدم المحللون في بنك جولدمان أربعة سيناريوهات لتوقعات اسعار الذعي، فقد رأى البنك فرصة بنسبة 30٪ للبنك المركزي الأمريكي في هندسة هبوط سهل حيث تتجنب البلاد الركود ؛ وهذا من شأنه أن يدفع أسعار الذهب إلى 1530 دولارًا للأوقية مع ارتفاع الأسعار الحقيقية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 1.7٪، والسيناريو الثاني: يرى بنك جولدمان أيضًا فرصة بنسبة 30٪ لحدوث ركود مع تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة إلى الصفر بحلول عام 2025. سيشهد هذا السيناريو ارتفاع أسعار الذهب إلى 2250 دولارًا للأوقية، أما السناريو الثالث: سيكون السيناريو الأسوأ بالنسبة للذهب هو إذا نما تهديد التضخم، مما يجبر الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة. ستدفع هذه البيئة أسعار الذهب إلى 1500 دولار للأوقية مع ارتفاع الأسعار الحقيقية بنسبة 1.5٪ أخرى. يرى جولدمان فرصة بنسبة 20٪ لحدوث ذلك، أما السيناريو الرابع: يرى بنك جولدمان فرصة بنسبة 20٪ لحدوث ركود مع تخفيضات محدودة في أسعار الفائدة، مما سيعيد أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية.