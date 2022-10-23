حالة الطقس غدا الاثنين 24/10/2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، وجود انخفاض فى درجات الحرارة خلال توقعات حالة الطقس غدًا الإثنين، إذ تشهد تساقط أمطار متوسطة ومتفاوتة الشدة وتكون رعدية أحيانًا، وذلك بنسبة 40% تقريبًا، كما تتساقط أمطار خفيفة ومتوسطة ورعدية على جنوب الوجه البحري وشمال سيناء.

حالة الطقس غدا

يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب البلاد، في حين يسود طقس مائل للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، خلال ساعات النهار.

ومع بداية ساعات المساء، يسود طقس لطيف في أول الليل، في حين يصبح مائل للبرودة فى آخره وذلك على كافة مدن الجمهورية، كما تتوقع الأرصاد، سقوط أمطارخفيفة ومتوسطة أحيانًا، وذلك على مناطق من السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين، على مدن الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 27- 19.

العاصمة الإدارية 26- 19

6 أكتوبر 27 - 18

بنها 27 - 19

دمنهور 26- 18

كفر الشيخ 26- 18

المنصورة 25 - 19

دمياط 25 - 21

بورسعيد 26 - 21

الإسماعيلية 27 - 17

السويس 27 - 18

الزقازيق 27 - 19

شبين الكوم 27 - 19

طنطا 25 - 18

شلاتين 32 - 23

الإسكندرية 25- 18

العلمين الجديدة 25- 18

وادي النطرون 27 - 18

مطروح 24- 19

السلوم 25 - 16

سيوة 25- 16

العريش 25 - 20

العلمين الجديدة 25- 18

وادي النطرون 27 - 18

مطروح 24- 19

السلوم 25 - 16

سيوة 25- 16

العريش 25 - 20

رفح 24 - 20

الطور 29- 20

كاترين 22- 13

رأس سدر 31- 18

نخل 25- 15

طابا 26- 21

نويبع 30- 22.

حلايب 30- 24

شرم الشيخ 29 - 23

الغردقة 30 - 21

مرسى علم 31- 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28- 17

المنيا 28- 16

أسيوط 29- 15

سوهاج 30- 18

قنا 31- 19

الأقصر 31- 18

أسوان 32- 19

الوادي الجديد 31- 15

أبو سمبل 32- 18

أبو رماد 32 - 24

رأس حدربة 31 - 23