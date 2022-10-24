أسعار الخضروات فى مصر اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022

ننشر أسعار الخضروات في السوق المصري، اليوم الاثنين 24 أكتوبر / تشرين الأول 2022، والتي شهدت تباينًا لدى المستهلك، رغم ذلك فإنها تختلف نسبيًا من منطقة إلى أخرى.

ويواصل التجار الكشف توقعاتهم بأن تشهد أسعار الخضروات خاصة الطماطم، استقرارًا، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توافر معظم أصناف الخضروات في السوق بكميات كبيرة.

أسعار الخضراوات

أسعار الطماطم

سجلت أسعار الطماطم 6 جنيهات للكيلو.

أسعار البطاطس

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سجلت أسعار البطاطس 8 جنيهات للكيلو

أسعار البصل

سجل سعر البصل 5.5 جنيه للكيلو.

الكوسة

فيما سجل سعر الكوسة 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجزر

ووصل سعر الجزر 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاصوليا

ووصل سعر الفاصوليا 18 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الفاصوليا البيضاء 26 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان

أسعار الباذنجان البلدي نحو 8 جنيهات للكيلو.

وبلغت أسعار الباذنجان الرومي 7 جنيهات للكيلو.

وبلغت أسعار الباذنجان الأبيض 9 جنيهات للكيلو.

أسعار الفلفل

سعر الفلفل الرومي 10 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان 25 جنيهًا للكيلو.

الملوخية

بالنسبة للملوخية وصل سعرها اليوم 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الخيار

بالنسبة للخيار وصل سعره اليوم 10 جنيهات للكيلو.

البسلة

سجلت أسعار البسلة نحو 10 جنيهات للكيلو.

أسعار السبانخ

سجلت أسعار السبانخ اليوم 13 جنيهًا للكيلو.

القلقاس

فيما سجل سعر القلقاس 8 جنيهات للكيلو.

البطاطا

سجل سعر البطاطا نحو 6 جنيهات.

الثوم

سجل سعر الثوم نحو 12 جنيهًا للكيلو.

اللفت

سجل سعر اللفت نحو 4 جنيهات للكيلو.

البنجر

سجل سعر البنجر نحو 15 جنيهًا للكيلو.

خس كابوتشي

سجل سعر خس كابوتشي 6 جنيهات للكيلو.

الكرنب

وصل سعر الكرنب 12 جنيهًا للكيلو.

ورق عنب

سجل سعر ورق عنب 40 جنيهًا للكيلو.

القرنبيط

سجل سعر القرنبيط نحو 10 جنيهات للكيلو.

أسعار البامية

ووصل سعر البامية 25 جنيهًا للكيلو.