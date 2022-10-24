شروط حساب الادخار من بنك الرياض.. ومميزات الحصول عليه بعائد أو دون

حساب الإدخار هو حساب يتم فتحه في البنك الرياضي وهدفه هو التوفير وتحقيق عائد ربح جيد ويبحث عدد كبير من المواطنين عن الشروط والاوراق المطلوبة والمزايا التي يقدمها بنك الرياض.

شروط حساب الإدخار في بنك الرياض

هناك شروط لعمل حساب الإدخار وللاستفاده منه اتبعوا التالي:

1- يجب أن يمر على المبلغ المودع في الحساب 24 ساعه حتى تتمكن من سحبه.

2- يمكن فتح حسابك من خلال موبايل رياض أو أون لاين رياض.

3- أن يكون عمر العميل 18 عام.

4-التسجيل بالعنوان الوطني وعملية التوثيق تكون من خلال النفاذ الوطني.

5- يجب أن يكون للعميل حساب على نظام أبشر.

6- أن يكون للعميل هوية وطنية ساريه أو إقامة ساريه إذا كان أجنبي ويتم احتساب الأرباح لمبلغ 20000 ريال وما أكثر من ذلك ومن خلال الصراف الآلي أو الهاتف أو الإنترنت.

7- يمكنك أن تحصل على كشف حساب إلكتروني وخدمة فتح الحساب مقدمه بشكل مجاني.

مزايا حساب الادخار بعائد أو دون عائد من بنك الرياض

أن فتح الحساب سهل للغايه وغير معقد.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تحصل على عائد تنافسي.

الحساب متوفر بأكثر من عمله رئيسية مثل الدولار واليورو والريال والجنيه الاسترلينى.

يوجد طرق لإدارة الحساب والتحويل لحساب الادخار يكون بشكل سريع.

يمكنك أن تقوم بعملية إيداع وتحويل الأموال من وإلى الحساب.

يمكن فتح الحساب دون تحويل الراتب وتتمتع بكافة الخدمات المصرفية بشكل مجاني.



ما هي الأوراق المطلوبة لفتح حساب الإدخار

1- بطاقة أو حتى جواز السفر.

2- تقوم بتعبئة نموذج الطلب.

3- يجب أن تقوم بالموافقة على شروط بنك الرياض لفتح الحساب.

4- كتابة عنوان البريد الإلكتروني بشكل صحيح.

5- كتابة رقم جوال سعودي.

6- عنوان البريد الوطني الخاص بالعميل.