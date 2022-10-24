المشاط: محفظة التمويل الجارية تبلغ 23 مليار جنيه منها 7 مليارات للقطاع الخاص

الاقتصاد
بوابة الفجر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أن محفظة التمويل للمشروعات الجارية فى الدولة المصرية، تبلغ نحو 23 مليار دولار، نصيب القطاع الخاص منها 7 مليارات دولار. 

txt

" أحمد كوجك":  الدولة تتخذ تدابير للدفع بالقطاعات الإنتاجية للأمام

txt

منير فخري: الطرح بالبورصة أفضل الطرق لتخارج الحكومة من الشركات

جاء ذلك خلال جلسة فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص باليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والتى تستهدف الوقوف على فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات، والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة (التعاون مع القطاع الخاص).

وأضافت «أنه فى 2020 و2021، كانوا عامين صعبين بسبب جائحة كورونا وتكالب من دول على التمويلات وفرنا 10.5 مليار دولار، وتم تخصيص 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص».

وتابعت القطاع الخاص يأتي له التمويل فى أكثر من آلية سواء من زيادة رأس المال أو قروض مباشرة أو ضمانات من مؤسسات دولية، أو إتاحة سندات.

الأكثر قراءة

عاجل.. إصابة 5 أشخاص جراء انهيار جزئي لمحور الفريق كمال عامر

عاجل.. قفزة في أسعار الأرز اليوم.. 600 جنيه زيادة للطن

بعد العفو الرئاسي.. من هو زياد العليمي؟

يلا شوت الان AHLY مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر kora plus كورة لايف الاهلي

عاجل - ضربة موجعة لـ كولر.. الأهلي يفقد "الدينامو" أمام الزمالك

مطرود من البرنابيو.. ريال مدريد يحسم مصير النجم الزجاجي

كولر يُعلنها ويكشف مصير ثنائي الفريق قبل مواجهة الزمالك

عاجل.. بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلي في الدوري المصري