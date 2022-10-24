عيار 21 بـ1117 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 24-10-2022 في مصر

سعر الذهب، تعتبر أسعار الذهب من اكثر الموضوعات التي تهم الكثير من المواطنين، حيث شهد تزايدًا وإقبالا بحثيا، لما لها من أهمية كبيرة وإمكانية استخدامها كسلعة ادخارية أو في المهاداة بين الأحبة والأصدقاء.

سعر الذهب

وسجل سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق الـ24 من أكتوبر 2022 ارتفاعا ملحوظا في مستهل تعاملات الأسبوع بنحو 3 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر 1117 جنيها مقابل 1114 جنيها للجرام في تعاملات أمس الأحد.

سعر الذهب اليوم

ويتوقع الخبراء أن يشهد سعر الذهب تغيرات جذرية على المستويين المحلي والعالمي نتيجة التغيرات المتوقعة في الأسعار العالمية والمحلية للذهب خلال الساعات المقبلة.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية سعر الذهب اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 957 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم 1277 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأكثر تداولًا وانتشارًا إلى 1117 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب 8936 جنيها.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهباليوم الاثنين على المستوى العالمي، بعدما تراجعت لأقل مستوى في عامين ونصف في وقت سابق من الجلسة، وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.2% أو بنحو 19.5 دولار للأونصة إلى 1656.30 دولار للأونصة، بعدما سجلت 1621.10 دولار للأونصة خلال الجلسة وهو أقل مستوى للعقد الأكثر نشاطًا منذ أبريل 2020.

سعر أونصة أو أوقية الذهب

واستهل السوق العالمي اليوم الاثنين الموافق الـ24 من أكتوبر 2022 تعاملاته على انخفاض بنحو 15 دولار في المعاملات الفورية لتنخفض أوقية الذهب إلى مستويات 1645 دولار.