شريف سامي: يجب إعداد وثيقة لملكية الأراضي والعقارات

الاقتصاد
شريف سامي
شريف سامي

قال شريف سامي، الرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية، إنه يجب إعداد وثيقة لملكية الأراضي والعقارات.

وأضاف، خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، وذلك في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن المستثمر دائما ما يجد مشكلة في التعرف على ملكية أي قطعة أرض.

وأوضح أنه لا يوجد نظام إلكتروني يفيد في التعرف على تبعية قطعة الأرض، ومن ثم معرفة كيف يمكنه شراءها.

ولفت إلى أنه يجب وضع آلية لصناديق الاستثمار العقاري لما يلعبه ذلك من إتاحة أفضل استخدام.

وانطلقت أمس الأحد، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى غد الثلاثاء، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

الاقتصاد

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