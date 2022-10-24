حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 24-10-2022 فى مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين الموافق الـ24 من أكتوبر 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، في ظل انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار على بعض المدن والمحافظات.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، والتي تشهد انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأوضحت الهيئة في بيانها أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على الصحراء الغربية

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

وأشارت "الأرصاد" إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، حيث تكون على القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 24-10-2022 في مصر

القاهرة الصغرى 20 والعظمى 27

العاصمة الإدارية الصغرى 19 والعظمى 26

6 أكتوبر الصغرى 18 والعظمى 27

بنها الصغرى 18 والعظمى 26

دمنهور الصغرى 18 والعظمى 26

كفر الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26

المنصورة الصغرى 19 والعظمى 25

دمياط الصغرى 21 والعظمى 25

بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 26

الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 27

السويس الصغرى 19 والعظمى 27

الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 27

شبين الكوم والصغرى 20 والعظمى 27

طنطا الصغرى 18 والعظمى 25

شلاتين الصغرى 23 والعظمى 32

الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 25

العلمين الجديدة الصغرى 17 والعظمى 25

وادى النطرون الصغرى 19 والعظمى 27

مطروح الصغرى 17 والعظمى 24

السلوم الصغرى 16 والعظمى 25

سيوة الصغرى 16 والعظمى 25

العريش الصغرى 20 والعظمى 25

رفح الصغرى 19 والعظمى 24

الطور الصغرى 22 والعظمى 29

سانت كاترين الصغرى 13 والعظمى 22

رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 31

نخل الصغرى 15 العظمى 25

طابا الصغرى 21 والعظمى 26

نويبع الصغرى 22 والعظمى 30

حلايب الصغرى 23 والعظمى 30

شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 29

الغردقة الصغرى 21 والعظمى 30

مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 31

الفيوم الصغرى 18 والعظمى 28

بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 28

المنيا الصغرى 16 والعظمى 28

أسيوط الصغرى 15 والعظمى 29

سوهاج الصغرى 18 والعظمى 30

قنا الصغرى 19 والعظمى 31

الأقصر الصغرى 18 والعظمى 31

أسوان الصغرى 19 والعظمى 32

الوادى الجديد الصغرى 15 والعظمى 31

أبوسمبل الصغرى 18 والعظمى 32

أبو رماد الصغرى 24 والعظمى 32

رأس حدربة الصغرى 23 والعظمى 31