سري الدين: تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية لن يتم الا بالمشاركة مع القطاع الخاص

قال هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ورئيس هيئة سوق المال الأسبق، إن تحقيق خطط الدول بالحفاظ علي معدلات نمو لا يقل عن 7% خلال السنوات القادمة؛ لتوفير مليون فرصة عمل لن يتحقق إلا باستثمارات القطاع الخاص.

وأضاف "سري الدين" خلال تصريحات صحفية فى جلسة " فرصة افاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص" على هامش المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن ارتفاع استثمارات الحكومية لتصل إلى 85% من إجمالي حجم الاستثمارات ليس شئ سلبي، ولكن المشكلة أن حجم الاستثمارات القطاع الخاص لم ترتفع بنفس القيمة التى زودت بها الحكومة استثمارتها؛ لذلك يجب إعادة التوازن بينهم، لتحقيق أهداف الحكومة الاقتصادية لتوفير فرص عمل لشباب وتقليل معدلات البطالة،و زيادة الصادارات والتى لن تتحقق الا بتعزيز استثمارات القطاع الخاص.

واشار "سري الدين"، الحفاظ على استمرار مشروعات البنية الاساسية وعدم توقفها بالتزامن مع ارتفاع عجز الموازنه واعباء الديون الخارجية، لا بد من تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تمويل تلك المشروعات خاصة الذي يتم الانتهاء من تنفيذه بتولي القطاع الخاص تشغيله وذلك عن طريق نظام الشراكة " ppp" والتى سبق ان فعلتها الحكومة في العديد من المشروعات الناجحة، مطالبًا باعادة النظر في وحدة مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام بوزارة المالية التى لم تؤدي الدور المقرر منها في تحديد المشروعات التى تستهدف طرحها على القطاع الخاص وتوفير التمويلات لها بالتنسيق مع المخصصات التمويل الدولية كالبنك الدولي، مشيرا



وقال" سري الدين" أنه لا بد من اعادة التعاون مرة اخري مع مؤسسات التويل الدولية لتقديم المعونة الفنية والاستشارات الفنية في تطوير القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات لها.

واشار" سري" إلى ان قطاع الخاص يواجه صعوبات في الحصول على التمويل المباشر من صناديق الاستثمار، وبجب زيادة التعاون مع مؤسسات الدولية