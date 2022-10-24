موعد مباريات اليوم الإثنين 24-10-2022 والقنوات الناقلة

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مباريات اليوم
مباريات اليوم

موعد مباريات اليوم، يشهد اليوم الاثنين الموافق الـ24 من أكتوبر 2022، العديد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات المحلية والعالمية، حيث تقام مباريات الدوري المصري الممتاز والإنجليزي والإسباني.

موعد مباريات اليوم

ويتساءل الكثيرون عن موعد مباريات اليوم الاثنين والتي تتضمن إقامة مباريات وست هام يونايتد ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي، وسيلتا فيجو ضد خيتافي فى الدوري الإسباني، إلى جانب مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في ديربي يشهد مشاهدة كبيرة.

موعد مباريات اليوم الاثنين في الدوري المصري والقنوات الناقلة

مباراة غزل المحلة والإسماعيلي في تمام الساعة 3 عصرًا على قناة on time sport  1.

مباراة الاتحاد السكندري و الداخلية في الساعة 5 مساء على قناة on time sport 1 .

مباراة فيوتشر ضد المقاولون العرب في تمام الساعة 7 مساء على قناة on time sport 1.

موعد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست هام يونايتد X بورنموث – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium. 

موعد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

سيلتا فيجو X خيتافي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD. 

موعد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 

مباراة كريمونيزي X سامبدوريا – الساعة 6:30 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1. 

مباراة ساسولو X هيلاس فيرونا – الساعة 8:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1. 

موعد مباريات اليوم في الدوري التركي

مباراة جيرسونسبور  ضد أنقرة جوجو في الساعة 7 مساء.                   

مواجهة هاتاي سبور  ضد بشكتاش الساعة 7 مساء.

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