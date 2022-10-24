المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع 0.61% بختام جلسة الاثنين

الاقتصاد
بوابة الفجر

تباينت مؤشرات البورصة  المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 711.494 مليار جنيه.

 

ارتفع مؤشر  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 10320 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1945 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 12640 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 4213 نقطة.

 

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3178 نقطة.

أخبار الأسهم

مواد متعلقة

ننشر اللقطات الأولى لموقع الانهيار الجزئي لمحور الفريق كمال عامر

وزيرة التعاون الدولى: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي

عبد النور : يجب إعادة النظر في إحتكار مصر للطيران خدمات المطارات

الأكثر قراءة

عاجل.. إصابة 5 أشخاص جراء انهيار جزئي لمحور الفريق كمال عامر

عاجل.. قفزة في أسعار الأرز اليوم.. 600 جنيه زيادة للطن

بعد العفو الرئاسي.. من هو زياد العليمي؟

يلا شوت الان AHLY مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر kora plus كورة لايف الاهلي

عاجل - ضربة موجعة لـ كولر.. الأهلي يفقد "الدينامو" أمام الزمالك

مطرود من البرنابيو.. ريال مدريد يحسم مصير النجم الزجاجي

كولر يُعلنها ويكشف مصير ثنائي الفريق قبل مواجهة الزمالك

عاجل.. بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلي في الدوري المصري