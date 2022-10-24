وزير التجارة يعقد لقاءات مع الشركات العالمية المستثمرة بالسوق المصري بتكنولوجيا المعلومات والسيارات والتسويق الاليكتروني

أحمد سمير: الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة التيسيرات والحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السوق المصري

نسعى لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات العالمية لنقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية المتطورة للصناعة المصرية

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من كبريات الشركات العالمية المستثمرة بالسوق المصري والعاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيارات والتسويق الالكتروني استعرضت جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وسبل جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية للسوق المصري والعمل على زيادة نسب المكون المحلي وتعميق الصناعة بالإضافة إلى تطوير سلاسل التوريد للصناعة الوطنية وتحقيق التكامل فيما بينها.

وقال الوزير ان الدولة المصرية تنفذ خلال المرحلة الحالية العديد من الإجراءات والمبادرات الهادفة لدعم الصناعات الوطنية والتي تشمل توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية بالإضافة إلى اتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين لتوفير مدخلات الإنتاج.

وأشار سمير إلى حرص الوزارة على جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري باعتباره مقصدًا رئيسيًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا، لافتًا إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات العالمية وبما يسهم في نقل الخبرات الصناعية المتطورة للسوق المصري وتوطين الصناعات التكنولوجية والصناعات الصديقة للبيئة في مصر.

وقد استهل الوزير سلسلة اللقاءات بعقد لقاء مع جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر والوفد المرافق له حيث استعرض اللقاء المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة وسبل الاستفادة من السوق المصري كمحور لتوسع أنشطة الشركة بالأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الافريقية.

كما تناول اللقاء عدد من الأنشطة المستقبلية المقترحة للشركة في السوق المصري والتي تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والطاقة الخضراء والنظام الايكولوجي لبناء القدرات ومراكز البيانات والحلول الرقمية.

كما التقى الوزير بوفد شركة جنرال موتورز العالمية لصناعة السيارات برئاسة السيدة/ شارون نيشي المدير التنفيذي للشركة لمصر ومنطقة شمال افريقيا حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة في مصر ورؤية الشركة المستقبلية حول توطين صناعة السيارات الكهربائية بالسوق المصري.

وأشار الوزير خلال اللقاء إلى الإمكانات والمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري لتوطين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الافريقية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير كافة اوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري بشرط ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل امام الشباب.

كما عقد الوزير لقاء مع نوح ما، نائب رئيس شركة أوبو ( oppo) العالمية للالكترونيات والوفد المرافق له حيث استعرض اللقاء مشروع الشركة الجديد في السوق المصري والذي سيبدأ الانتاج بداية العام المقبل بالعاشر من رمضان ومقام على مساحة 15 ألف متر بطاقة انتاجية تبلغ نحو 4 مليون هاتف محمول سنويًا بنسبة مكون محلي تبلغ 40%.



كما استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في السوق المصري حيث تمتلك الشركة حاليًا فروعًا بكافة محافظات الجمهورية ولديها 20 مركز صيانة وتوفر 7 آلاف فرصة عمل مباشرة.

كما التقى الوزير عمر الصاحي مدير عام شركة امازون مصر والوفد المرافق له، وبحضور المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث تناول اللقاء سبل الاستفادة من إمكانيات الشركة في الترويج للمنتجات المصرية بالاسواق العالمية وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الكيانات الصناعية والتجارية المعنية والجهات التابعة للوزارة.

واستعرض اللقاء أنشطة الشركة بالسوق المصري والتي بدأت العام الماضي بإنشاء اكبر مستودع لتخزين المنتجات بقارة افريقيا باستثمارات بلغت مليار جنيه، كما انشات الشركة 22 محطة توزيع، حيث توفر مشروعات الشركة في مصر ما يزيد عن 3 آلاف فرصة عمل.

كما تناول اللقاء عدد من المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة في مصر والتي تشمل افتتاح اكبر مركز اقليمي لخدمة العملاء والذي يخدم دول الامارات والسعودية والمانيا، كما سيتم افتتاح مستودع تخزين اخر للشركة خلال النصف الثاني من العام المقبل.