تبدأ من 2013 جنيها.. "CNE" تعلن عن باقات بطولة كأس العالم 2022

كشفت الشركة المصرية للأقمار الصناعية، CNE، عن قيمة اشتراكات مشاهدة مباريات كأس العالم المقرر إقامته في دولة قطر 20 نوفمبر 2022، التي ستعرض حصريا على شبكة قنوات beIN سبورت، صاحبة الحقوق الحصرية للبطولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، قيمة اشتراكات مشاهدة مباريات كأس العالم المقرر إقامته في دولة قطر 20 نوفمبر 2022، وهي على النحو التالي:-

اشتراكات باقات كأس العالم 2022

وحددت الشركة المصرية للأقمار الصناعية CNE، من خلال بيان رسمي على صفحتها بـ "فيسبوك"، الاشتراك لمشاهدة جميع مباريات بطولة كاس العالم 2022، والتي ستقام في الدوحة، عبر شبكة قنوات beIN في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر2022، على النحو التالي:

تفاصيل الاشتراك

- إذا كنت مشتركًا بالفعل في أي من باقات تميز أو انطلاقة أو سوا، واشتركك ما زال ساريا، تستطيع أن تضيف عليه باقة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك بقيمة مالية 2013 جنيهًا.

- إذا كان استركك منتهيًا بالفعل، وليس عليك مديونيات سابقة لصالح شركة CNE، يمكنك إضافة باقة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك بعد دفع قيمة مالية 2793 جنيهًا.

طرق تجديد اشتراكات باقات كأس العالم 2022

- يمكنك اختيار الباقة وتجديدها من خلال هذا الرابط (اضغط هنـــــــا).

- إذا كنت عميلًا جديدًا، يمكنك طلب الاشتراك من خلال الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنـــــــا).

- كما حددت الشركة المصرية للأقمار الصناعية cne، عن عدة طرق سريعة لدفع قيمة الاشتراكات الجديدة أو تجديد الاشتراكات الخاصة بالباقات بالفعل، وذلك من خلال شبكات التحصيل الفورية مثل "أمان، فوري، ممكن، مصاري، ضامن، BEE،، سداد، كاش كول أو OPay".

- كما يستطيع جميع عملاء الشركة المصرية للأقمار الصناعية، الدفع والتجديد الفوري من خلال زيارة فروع وموزعي الشركة بالمحافظات "beln، ons، وart".