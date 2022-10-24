"التموين" تطرح مناقصة لشراء 4 آلاف طن زيت بالجنيه المصري

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة محدودة رقم 6 لسنة 2023/2022 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وحددت الهيئة الكميات المطروحة في المناقصة بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد، على أن يتم التسليم خلال الفترة من 5 إلى 25 ديسمبر 2022.

وأوضحت أنه سيتم انعقاد جلسة فض المظاريف يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2022 الساعة 12 ظهرًا، لافتة إلى أن باقي الشروط والمواصفات موجودة في كراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

وتنشر "الفجر" قائمة أسعار أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2022

سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

- زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيه.

- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.5 جنيهات.

- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيه.

- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

- صابون تواليت 125جم بسعر 6.5 جنيه.

- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيه.

- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بجنيهين.

- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بجنيهين.

- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

- كيس دقيق معبأ ورقي وزن كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

- كيس دقيق معبأ بلاستيك وزن كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

- تونة (مفتتة) وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.





ويصرف 64 مليون السلع التموينية بواقع 50 جنيها على البطاقة حتى أربعة أفراد و25 جنيها بداية من الفرد الخامس، كما تصرف 8 ملايين بطاقة زيادة شهرية بواقع 100 جنيه على كل بطاقة في إطار منحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدة 6 بداية من الشهر الماضي.