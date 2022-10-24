قرار جديد من فيريرا قبل مواجهة الأهلي في السوبر

الفجر الرياضي
فيريرا
فيريرا

يدرس المدرب البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إصدار قرار جديد بشأن المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفارس الأبيض، مع غريمه التقليدي الأهلي، وذلك في إطار منافسات بطولة السوبر المصري في موسمه الجديد 2022-2023.


-الزمالك يفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية في الدوري
ونجح فريق الزمالك، في تحقيق فوزًا هامًا على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، بهدفين نظيفين، وذلك في إطار منافسات المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، بالجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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-قرار جديد من فيريرا بشأن مباراة السوبر
واستقرت إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وبالاتفاق مع البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، على السفر إلى دولة الإمارات يوم الثلاثاء المقبل.


ويأتي ذلك القرار من فيريرا بالسفر في هذا الموعد، حتى يتم الاستعداد بشكل أمثل، لمواجهة السوبر أمام فريق الأهلي، والتعود على الأجواء الموجودة في الإمارات، كما قرر أن يخوض الفارس الأبيض، تدريبين فى الإمارات.


-موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك
ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الأهلي، مع غريمه التقليدي الزمالك، في بطولة السوبر المصري، يوم الجمعة المقبلة، وذلك على استاد هزاع بن زايد، في دولة الإمارات.
 

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