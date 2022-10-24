رئيس هيئة الاستثمار يعرض ما تم لوضع إطار زمني لاستصدار تراخيص المشروعات خلال 20 يوم

شارك المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الجلسة التي دارت حول "دعم بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر" خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر – 2022.



وخلال الجلسة، عرض المستشار محمد عبد الوهاب ما قامت به الحكومة من إجراءات لوضع إطار زمني ملزم لاستصدار تراخيص المشروعات الاستثمارية خلال 20 يوم عمل، إلى جانب قيام هيئة الاستثمار بإصدار أكثر من 25 دليلا لتراخيص الجهات الحكومية التي تقدم خدمات الاستثمار وتحديثها دوريًا تتضمن كافة المستندات والرسوم والإجراءات.



وخلال حديثه بالجلسة، أشار رئيس الهيئة إلى حصول أول شركة على الرخصة الذهبية والتي تعتبر موافقة واحدة من مجلس الوزراء على إقامة المشروع وتشغيله، موضحا أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح 3 مشروعات جديدة للرخصة الذهبية.



وقال "عبد الوهاب": إن جلسة اليوم تأتي تأكيدا على حرص الدولة على توفير فرص متكافئة، وتعزيز آليات المنافسة وتمكين القطاع الخاص، موضحا أن الهيئة العامة للاستثمار ستقوم بدورها لدعم المشروعات الاستثمارية، وإزالة كافة التحديات أمام تنفيذها، لافتا إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة في دعم المستثمرين وتسوية مختلف تحديات الاستثمار، كان آخرها إنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن عامل الجذب الرئيسي للمشروعات الجديدة هو نجاح واستمرارية المشروعات القائمة، وتقديم مختلف التيسيرات للمستثمرين.



تجدر الإشارة إلى أن الجلسة تضمنت حوارا فعالا مع مجتمع الأعمال في مصر تناول العديد من المقترحات الخاصة بتحسين بيئة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال والحوافز الاستثمارية المختلفة، وكذا بعض المقترحات الخاصة بحل التحديات التي تواجه الاستثمار وسيتم عرضها على أمانة المؤتمر الاقتصادي لإدراجها ضمن التوصيات الختامية للمؤتمر.