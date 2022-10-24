'مين الطبيب؟'.. بلقيس تعلق على تغيير ملامح وجه أصالة

ظهرت الفنانة أصالة بشكل مختلف خلال الفترة الماضية حيث أثارت جدلا كبيرا ووجهت لها أسئلة كثيرة حول تغير شكلها، وعبرت الفنانة بلقيس فتحي عن إعجابها بالشكل الجديد الذي تظهر به أصالة، حيث ظهرت أصالة ببشرة مشدودة شفايف ممتلئة مما جعلها تبدو أصغر سنا، حيث وجهت بلقيس فتحي سؤال لأصالة عن الطبيب الذي تتعاون معه، وذلك في لقائها مع برنامج MBCTrending.

تعليق بلقيس فتحي عن ملامح أصالة

قالت الفنانة بلقيس فتحي:" حلوة كتير، هي كانت حلوة والآن صارت أحلى وتظهر أصغر، مين الطبيب يا أصالة.

تعليق أصالة عن تغيير ملامح وجهها

قامت الفنانة أصالة بالرد على أسئلة الجمهور حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع Twitter: "سؤال هلكني سؤال تعبني سؤال جنّننني ألا وهو ( دخيلك شو عامله؟) ومابعرف ليش متوقعين ماقول فا بتسبقوا الطلب بالتّرجّي وأنا بتعرفوني مافي شي بهالدنيي بيصير معي مابشارككم فيه بس ممكن ( دخيلكم ماتسألوني) ؟ شو ماكنت عاجبتكم قبل العملات اللي عملتها ؟ كأنًه هالشّي بيجرح ولّا أنا أوڤر؟".

كواليس حفل أصالة في دبي

قالت الفنانة أصالة في نهاية سبتمبر الماضي في كواليس حفلها في دبي أنها خضعت لعمليات تجميل: "هذا موضوع يطول شرحه، هناك الكثير تغير في وجهي، لكن الشرح التفصيلي يلزمني بالجلوس على كرسي والكلام من البداية، لكني الآن في مرحلة الشفاء"، حسب لقائها في برنامج (The Insider بالعربي).

برنامج سعودي أيدول

وتقوم الفنانة أصالة بالتحضير للمشاركة في لجنة تحكيم برنامج (سعودي أيدول) المقرر أن يبدأ تصويره في أكتوبر الجاري، والذي يعرض في ديسمبر 2022، وتقدمه مجموعة MBC بالاشتراك مع هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

لجنة تحكيم برنامج (سعودي أيدول)

لجنة تحكيم برنامج (سعودي أيدول) من الفنانين أصيل أبو بكر، أحلام، أصالة، وماجد المهندس.

آخر أعمال الفنانة أصالة

جاءت آخر أعمال أصالة فيديو كليب أغنية (الرحلة)،من ألبوم (شايفة فيك)، وظهرت في الكليب مع مجموعة من الشخصيات الكرتونية، كما أدت بعض تلك الشخصيات.

أغنية بلقيس لكأس العالم

قامت الفنانة بلقيس مؤخرا بطرح الأغنية الدعائية لكأس العالم، حيث طرحها موقع الفيفا قبل أيام، حيث شاركت فيها مجموعة من المطربات ضمت نورا فتحي ورحمة رياض.