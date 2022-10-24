أبو ريدة يشارك في قرعة كأس العالم بنيوزيلندا

شارك المهندس هاني أبو ريدة، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، كاف، في اجتماعات المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي عقدت خلال الساعات الماضية، في نيوزيلندا، على هامش سحب قرعة بطولة كأس العالم للكرة النسائية.

وأسدل الستار خلال الساعات الماضية عن فعاليات قرعة كأس العالم لكرة القدم للسيدات المقررة بين 20 يوليو و20 أغسطس 2023 في أستراليا ونيوزيلندا.

وستكون النسخة التاسعة من المونديال، هي الأولى التي يشارك فيها 32 منتخبًا، الأولى في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، والأولى بتنظيم مشترك من بلدين (10 ملاعب).

وستعرف هوية كامل المشاركين في النهائيات في فبراير المقبل، عقب دورة ملحق قاري يحدّد آخر ثلاثة متأهلين وتشهد تلك النسخة مشاركة 5 منتخبات للمرة الأولى هي المغرب، الفيليبين، جمهورية إيرلندا، فيتنام وزامبيا.

وتملك الولايات المتحدة الرقم القياسي بعدد الألقاب (4) أعوام 1991 و1999 و2015 و2019، مقابل لقبين لألمانيا (2003 و2007)، ولقب لكل من النرويج (1995) واليابان (2011).