أباظة يزور مران بتروجت قبل مواجهة الإنتاج الحربي

عقد المحاسب محمود أباظة نائب رئيس مجلس إدارة نادي بتروجت، والمشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، جلسة خاصة مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، في إطار الدعم المتواصل من مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء جمال فوزي.

وشدد المشرف العام على قطاع الكرة في جلسته مع اللاعبين على دعم مجلس الإدارة الكامل وبكافة الطرق حتى نهاية الموسم، معربا عن ثقته في مجموعة اللاعبين وقدرتهم على تحقيق أهداف النادي والصعود إلى الدوري الممتاز.

وقال أباظة إن الدوري لا يزال طويلا، والفريق الأكثر حفاظا على تركيزه واستمراريته سيتمكن من تحقيق هدفه، فهناك عشرات المباريات لم تلعب حتى الأن، وبتروجت يمتلك لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى لديه القدرة على تحمل ضغوط الدرجة الثانية، وتحقيق الاستمرارية المطلوبة.

ويستعد بتروجت لمواجهة الإنتاج الحربي على ملعب السلام، عصر الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة والقناة.