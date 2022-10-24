سكان مشروع 577 عمارة بحدائق أكتوبر يتقدمون بشكوي لصندوق الإسكان الاجتماعي لعدم وجود الكهرباء بالوحدات

تقدم سكان مشروع ٥٥٧ عمارة ٣٩٠ فدان مدينة حدائق ٦ أكتوبر بشكوى جماعية إلى الدكتورة مى عبد الحميد رئيس الصندوق التمويل العقارى بشأن عدم وجود الكهرباء فى الشقق السكنية بالرغم من استلام هذه الشقق من جانب أصحاب هذه الوحدات.

حيث أن المشروع يبلغ عماراته اكثر من ٧٠٠ عمارة ولم يتم توصيل الكهرباء سوى ل٥٠ عمارة فقط وعندما تم التواصل مع المهندس محمد مصطفى لمعرفة سبب المشكلة قال إن الأمور مستقرة ولا توجد أى مشكلة.



جدير بالذكر أن المتضررين لعدم وجود الكهرباء فى الشقق السكنية يعيشون فى شقق إيجار جديد والبعض الاخر يعيش فى هذه الشقق فى ظل انتظارهم فى دفع الأقساط.

مشكلة الكهرباء ليست المشكلة الوحيدة التى تؤرق السكان إلا إن هناك عيوب للسكن بهذه المنطقة، إليك أهمها:

-قلة الخدمات المتوفرة وأهمها المدارس التعليمية، المحلات التجارية.

-قلة الإنارة على الطرقات، مما يؤدي لصعوبة سير السيارات ليلًا.

-ندرة المواصلات الداخلية في المنطقة، لذلك يوجد بعض الصعوبة للتنقل بين أحياء المنطقة.