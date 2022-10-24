ننشر خطوات حجز موعد في الشهر العقاري وأرقام استقبال شكاوى المواطنين

إمكانية الحصول على حجز دور في الشهر العقاري من خلال شبكة الإنترنت أمر يمثل أهمية كبرى لدى الكثير من المواطنين، إذ يوفر الوقت والمجهود المبذول في الحضور للمصلحة الحكومة، ما دفع وزارة العدل لإتاحة الخدمة إلكترونيا، إذ يبحث العديد من المواطنين عن خطوات حجز موعد في الشهر العقاري وأرقام استقبال شكاوى المواطنين.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات حجز موعد في الشهر العقاري وأرقام استقبال شكاوى المواطنين، وهي على النحو التالي:-

حجز موعد في الشهر العقاري

يجرى حجز موعد في الشهر العقاري من خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل"، المتاح تحميله عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

وفور تحميل التطبيق الذي يساعد في حجز ميعاد بشكل سريع كونه يسمح بتحديد أقرب مكتب توثيق للمواطن الراغب في الخدمة، ويدخل المواطن الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر، واختيار الموقع من خلال الخرائط، ثم تحديد يوم وميعاد الحجز والضغط على التأكيد على البيانات المدخلة.

وفي حال عدم الحضور في الميعاد المحدد يقوم التطبيق بإلغاء الحجز ويستطيع المواطن الحجز مرة أخرى بنفس الخطوات السابق ذكرها.

جدير بالذكر أن تطبيق أرغب في عمل توكيل يضم خدمات أخرى من بينها قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع "GPS".

شكاوى وزارة العدل وإرسال الشكاوى

ويمكن التواصل مع وزارة العدل وإرسال الشكاوى المختلفة من خلال الاتصال على عدد من الأرقام المخصصة، لذلك منها رقم موحد للتعامل مع الشكاوى الواردة من مكاتب القاهرة الكبرى وهو 01555887711، ورقم آخر لشكاوى مكاتب الإسكندرية 01555887722، والثالث لباقي مكاتب الجمهورية 01555887733.