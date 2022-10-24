كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

الفجر الرياضي
كولر
كولر

طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برحيل محمد محمود خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وكان اللاعب قريبا من الرحيل إلى فريق فيوتشر في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الخلاف المادي بين الناديين كان سببا في تعثر حسم الصفقة.


ورفض كولر تواجد اللاعب في التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة، وأصبح يتدرب في الجيم في الوقت الحالي بعيدا عن مواعيد تدريبات الفريق.


ومن المنتظر أن يخرج اللاعب للإعارة في الانتقالات المقبلة، حيث يمتلك عدة عروض من بينها الاتحاد السكندري وسموحة وفيوتشر.


وحقق الأهلي فوزا هاما على ضيفه أسوان بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في ثاني جولات الدوري العام.
 

الأكثر قراءة

عاجل.. إصابة 5 أشخاص جراء انهيار جزئي لمحور الفريق كمال عامر

تحذير عاجل من "البحوث الفلكية" للمواطنين بشأن كسوف الشمس (فيديو)

بعد العفو الرئاسي.. من هو زياد العليمي؟

يلا شوت الان AHLY مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر kora plus كورة لايف الاهلي

عاجل| ننشر لحظة سقوط جزء من كوبري تحت الإنشاء أمام محطة مترو فيصل (فيديو)

الأهلي يصدم كهربا ويجهز خطة إفساد ميركاتو الزمالك

عاجل.. الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت ممدوح آل سعود

قبل مواجهة الأهلي.. صاروخ الزمالك على رادار مارسيليا الفرنسي