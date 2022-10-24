كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برحيل محمد محمود خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وكان اللاعب قريبا من الرحيل إلى فريق فيوتشر في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الخلاف المادي بين الناديين كان سببا في تعثر حسم الصفقة.



ورفض كولر تواجد اللاعب في التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة، وأصبح يتدرب في الجيم في الوقت الحالي بعيدا عن مواعيد تدريبات الفريق.



ومن المنتظر أن يخرج اللاعب للإعارة في الانتقالات المقبلة، حيث يمتلك عدة عروض من بينها الاتحاد السكندري وسموحة وفيوتشر.



وحقق الأهلي فوزا هاما على ضيفه أسوان بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في ثاني جولات الدوري العام.

