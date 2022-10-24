قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك في السوبر المصري في المواجهة التي ستجمع بينهما خلال الأيام المقبلة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب هزاع بن زايد الجمعه المقبل الموافق 28 أكتوبر في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.



وتنقل قناة أبو ظبي الرياضية مباراة القمة بين الفريقين على الهواء مباشرة وبشكل مجاني.



تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الناقلة للسوبر بين الزمالك والأهلي

وإليكم تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الناقلة للسوبر المصري بين الزمالك والأهلي، وذالك على النحو التالي:

تردد قناة أبوظبي الرياضية على النايل سات

- التردد: 12091.

- القمر الصناعي: نايل سات

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5



تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر القمر الصناعي هوت بيرد

- التردد: 11747.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3



تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر القمر الصناعي ياه سات

- التردد: 11938.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 9/8

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra عبر القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 12330.

- استقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- معدل الترميز: 27500.

