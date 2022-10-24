تعرف على خدمات منصة إيزي عمرة للمصريين.. أبرزها "الحصول على التأشيرة"

يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، عن خدمات منصة إيزي عمرة للمصريين، والتي بدورها الحصول على التأشيرة في أسرع وقت ممكن.

وأطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، خدمة جديدة عن طريق منصة إيزي عمرة التي تقدم العديد من الخدمات للمعتمرين، في إطار التسهيلات والخدمات التي تقدمها الوزارة للمسلمين في جميع أنحاء العالم.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، أهم خدمات منصة إيزي عمرة للمصريين وخطوات حجز التأشيرة وفقا للمعلن من قِبل وزارة العمرة والحج السعودية، وهي على النحو التالي:-

منصة إيزي عمرة

تعتبر منصة إيزي عمرة من المواقع التي تلبي احتياجات جميع الشرائح بأسعار تنافسية، كما تقدّم المنصّة باقات جاهزة لرحلات العمرة، لكنها لم تعمل بشكل صحيح حتى الآن لحداثة الموقع.

خدمات منصة إيزي عمرة

ووفق المعلن من المنصّة، فإنّ إيزي عمرة تقدّم خدمات للشركات المنظمة للعمرة، إذ يتم توفير الرقم المرجعي لإصدار التأشيرات من منصة مقام التابعة لوزارة الحج والعمرة السعودية.

كما تقدم المنصة للمعتمرين طرقًا عدة لأداء مناسك العمرة، منها الفنادق المتاحة للإقامة في المدينة ومكة المكرمة، فضلًا عن التعاون مع باقة متميزة من فنادق مكة المكرمة والتي تعد الأقرب للحرمين الشريفين.

خطوات الحصول على تأشيرة من منصة إيزي عمرة للمصريين

ووفقا لمنصة إيزي عمرة الإلكترونية للمصريين (اضغط هنـــــــا)، يمكن للراغبين الحصول على تأشيرة دينية، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي:

- الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة على الإنترنت والتحقق والإطلاع على وكالات السفر المعتمدة.

- سيكون عليك بعد ذلك الدخول على المنصة المعتمدة ومنها « إيزي عمرة» وقم بإدخال بلد الوصول والجنسية.

- حدد تاريخ الوصول المتوقع ومدة البرنامج.

- سيطلب منك تحديد جدول الرحلات وحتى الآن هذه الخطوة اختياري.

- يجب تحديد عدد المعتمرين المسافرين سواء شخص بالغ أو طفل أو رضيع، مع العلم أن الحد الأقصى لعدد المعتمرين هو 32 شخص.

- سيطلب منك تحديد الفندق الذي ترغب في الإقامة فيه خلال فترة إقامتك بمكة المكرمة - وعدد الغرف - هذه الخطوة إلزامية.

- اختر شركة النقل الخاصة بك من القائمة المعتمدة من قبل النقابة العامة للسيارات حسب عدد الأفراد المسافرين.