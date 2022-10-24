صدمة لجماهير الأهلى في مدة غياب ديانج

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن مدة غياب اللاعب المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق، بعد إصابته بمباراة أسوان أمس.



وتعرض ديانج للإصابة في مباراة الأهلي وأسوان أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز، وخرج من الملعب بين شوطي المباراة.



تعرف على إصابة ديانج لاعب الأهلي

وخضع ديانج لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة، لتحديد مدى إصابته وفترة غيابه عن الملاعب.



وأكد مصدر داخل الجهاز الطبي للنادي الأهلي بإصابة ديانج بتمزق في العضلة الخلفية.



وأكد المصدر أن ديانج سيغيب فترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع، وهو ما يعني تأكد غيابه عن مباراة السوبر المصري.



مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل 28 أكتوبر 2022، بمباراة كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.



ترتيب الأهلي في جدول الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، خلف الزمالك المتصدر بنفس الرصيد وبفارق الأهداف.



ديانج أفضل لاعب في الجولة الأولي

وسبق أن حصد ديانج جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز، بعد مشاركته مع الأهلي في مباراة الإسماعيلي، والتي حقق فيها الفريق الفوز بهدف دون رد.

