أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-10-2022.. ارتفاع المعدن الأصفر في بداية التعاملات

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر وسجل عيار 21 الأكثر شعبية 1130 جنيه للجرام.

 

أسعار الذهب اليوم:


استقر سعر عيار 24 عند 1291.5 جنيه للجرام.

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم عند 1130 جنيه للجرام.

استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم عند 968.5 جنيه للجرام.

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم عند 9040 جنيه.

 

أسعار الذهب عالميًا:

تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على USD1،653.60 للأونصة بتراجع بنسبة 0.16%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إنخفاض USD1،648.15 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1621.10 والمقاومة على USD1675.30.

عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.03% للمتاجرة به على USD111.95.

في الوقت نفسه على كومكس، هبط سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 0.70% لتتم المتاجرة به على USD19.20 للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 1.26% لتتم المتاجرة به على USD3.43 للرطل.

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