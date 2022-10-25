جورج وسوف يكشف مستجدات حالته الصحية لـ "صاحبة السعادة"

طمأن سلطان الطرب جورج وسوف جمهوره على صحته قائلًا: "أنا الحمد لله كويس وبقضى يومى زى كل يوم، بتفرج على التليفزيون وبأطّلع على أخبار العالم".

رأيه في حال الغناء



وعن رأيه في أحوال الغناء هذه الأيام قال خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة Dmc، "أنا مش ضد أغانى الشباب الجديدة وأنا مع كل حاجة جديدة"

وأضاف: "بحاول أعاصر الشباب وأغنى لهم كمان، لأن لو معاصرناش الجيل ده تبقى مصيبة".

حفل جورج وسوف بمصر

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كانت الشركة المنظمة لحفل سلطان الطرب جورج وسوف، الذى من المقرر أن يحييه يوم 29 أكتوبر الجارى فى الإسكندرية، قد أعلنت عن نفاد تذاكر الحفل، بعد يومين من طرح التذاكر.

وتفكر الشركة حاليًا فى إمكانية طرح فئة جديدة إضافية لإتاحة حضور جمهور أكبر، من جانبه حرص جورج وسوف على توجيه رسالة إلى جمهوره فى مصر عبر صفحته على "فيس بوك" قائلا: "آه يا إسكندرية، اشتقنا يا أهلي في مصر".

ومن المقرر أن يقدم سلطان الطرب جورج وسوف العديد من أغانيه الشهيرة مثل: "سلف ودين"، "سهرت الليل"، "بيحسدوني"، "الحب الكبير"، "صباح الفل على العشاق"، "كلام الناس"، "طبيب جراح"، و"علم قلبي الشوق".

تصدره التريند

وقد تصدر الفنان جورج وسوف، تريند مواقع التواصل الاجتماعى، فور الإعلان عن حفله فى الإسكندرية.

وتألق مؤخرًا المطرب الكبير جورج وسوف بحفله الغنائى ضمن فعاليات موسم جدة فى المملكة العربية السعودية، وفاجأ وسوف الجمهور بظهوره بوزن زائد على غير المعتاد، كما استند على عكاز خلال وقوفه على خشبة المسرح.

وغنى سلطان الطرب العديد من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث بدأ الحفل بأغنية "الحب الكبير"، ثم أشعل الحفل بأكثر من أغنية من بينها "صباح الفل على العشاق"، وأغنية "طبيب جراح"، و"علم قلبي الشوق".