الدول التي تتمكن من رؤية الكسوف الجزئي للشمس اليوم وموعد الذروة

خلال ساعات قليلة من الان تشهد مصر وعدد من دول العالم كسوف جزئي للشمس وينتظر الكثير من عشاق الظواهر الطبيعية هذا الحدث، حيث يمكن مشاهدته في الدول الغربية لمدة ساعة و45 دقيقة، ويمكن رؤيته في الول العربية أيضا.

ويحرض موقع الفجر الإلكتروني في السطورالتالية على توفير كافة المعلومات حول كسوف الشمس الذي نشاهده خلال ساعات بسيطة من الأن.

بداية الكسوف الجزئي في الدول الأوروبية

ويبدأ الكسوف الجزئي عند شروق الشمس من جزيرة أيسلندا ويستمر فيها لمدة ساعة و45 دقيقة ويمكن مشاهدته في العديد من دول العالم منها:

-دول اوربا الغربية (بريطانيا وألمانيا والنروج والسويد وفرنسا وشمال اسبانيا)

-دول وسط اوربا وشمال افريقيا

-اوربا الشرقية (اوكرانيا وألبانيا وبولندا ورومانيا)

-قارة اسيا (روسيا وايران وأفغانستان وغرب الهند وباكستان) وبنسب أوقات متفاوتة.

تفاصيل الكسوف الجزئي في الدول العربية

ويمكن مشاهدة كسوف الشمس من شمال شرق الجزائر وتونس وليبيا ومصر وشمال السودان وفلسطين ولبنان وسوريا والسعودية واليمن والامارات وعمان وقطر والبحرين والكويت، والعراق.

موعد إنطلاق الكسوف في سماء بغداد

وسيبدأ الكسوف في سماء مدينة بغداد الساعة 13:06 وذروة الكسوف ستكون في الساعة 14:23 وينتهي الساعة 15:35 حسب توقيت بغداد المحلي.

ذروة الكسوف

ذروة الكسوف عالميا ستكون فوق الأراضي الروسية في سيبيريا وبنسبة 86% في الساعة 11:01 حسب التوقيت العالمي أي الساعة الثانية بعد الظهر حسب توقيت بغداد المحلي.

النظر في الشمس فترة الكسوف تسبب مشاكل للعين

ويجب على المواطنين والهواة عدم النظر المباشر للشمس فإنه ا مؤذية للعين وقد تسبب عمى وقتي أو دائمي ويجب استعمال الأدوات المناسبة لذلك، ومنها نظارات الكسوف أو استعمال فلاتر خاصة.