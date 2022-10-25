أمطار رعدية.. التفاصيل الكاملة حول الطقس وظاهرة الكسوف الجزئي للشمس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء وهو اليوم الذي يوافق ظاهرة كسوف الشمس والتي حذر منها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

تقلبات جوية وأمطار رعدية

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن بعض المناطق من البلاد تشهد حالة سريعة من التقلبات الجوية يصاحبها سقوط أمطار رعدية على السواحل الشرقية ومدن القناه وشمال ووسط سيناء والوجه البحرى حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد.

موعد ذروة الأمطار

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان: تكون ذروة سقوط الأمطار من مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر.

أمطار خفيفة وتكون رعدية بهذه المناطق

ويبدأ سقوط الأمطار الخفيفة صباحا على السواحل الشرقية ومناطق من شمال الصعيد وتزداد شدة الأمطار من مساء الثلاثاء لتصبح متوسطة ورعدية وتمتد إلى مناطق من مدن القناة وشمال ووسط سيناء والوجه البحري حتى مناطق من القاهرة الكبرى.

انعدام فرص سقوط الأمطار بالصعيد

ومن المتوقع أن تقل فرصة سقوط الأمطار على السواحل الغربية، في حين تنعدم فرص سقوط الأمطار على جنوب الصعيد، كما تنشط الرياح على بعض المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحابة.

تحذيرات بسبب الكسوف الجزئي للشمس اليوم

حذر المعهد القومي للبحوث الفلكية، المواطنين من النظر لكسوف الشمس المرتقب، الثلاثاء 25 أكتوبر، والذي تشهده الكرة الأرضية ويرى في مصر، مطالبا من المواطنين عدم النظر إلى الشمس مباشرة إلا من خلال نظارات خاصة.

وأشار المعهد إلى أن النظر إلى كسوف الشمس دون الحماية الصحيحة للعين يمكن أن يعرض العين لأشعة الشمس الضارة مما يتسبب في تلف العين.

الطريقة الصحيحة لمشاهدة ظاهرة كسوف الشمس

دعا المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية الزائرين والجمهور، لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس، غدا الثلاثاء، بمرصد حلوان، حيث يفتح أبوابه للجمهور بالمجان، ويوفر أجهزة رصد متخصصة ونظارات للكسوف.

ويفتح المعهد (مرصد حلوان) أبوابه للجمهور والمهتمين وهواة رصد هذه الظواهر الفلكية، ويكون هناك فريق بحثي مزود بأجهزة رصد متطورة لمتابعة الحدث، وأجهزة مخصصة للجمهور مزودة بمرشحات ضوئية خاصة.

وتشهد الكرة الأرضية، غدا الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، كسوفا جزئيا للشمس تزامنا مع نهاية ربيع الأول وعند اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ.

أماكن رؤية كسوف الشمس

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية تفاصيل كسوف الشمس، حيث يستغرق الكسوف منذ بدايته في الساعة في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريبا ككسوف شبه ظلي (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة) وحتى نهايته ككسوف شبه ظلي في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

ويمكن رؤيته ككسوف جزئي في من أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق إفريقيا.

وسيتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئي في سهل غرب سيبيريا في روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك حيث يغطي قرص القمر نحو 86% من قرص الشمس.

تفاصيل كسوف الشمس في القاهرة

وفي القاهرة يرى الكسوف في مرحلة الكسوف الجزئي في الساعة الثانية عشرة ظهرا تقريبا، وستكون ذروة الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريبا حيث يغطي قرص القمر نحو 37.3% من قرص الشمس، وينتهي الكسوف الجزئي في الساعة الثانية وست عشرة دقيقة تقريبا، وبذلك يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته في القاهرة وحتى نهايته ساعتين وست عشرة دقيقة تقريبا.