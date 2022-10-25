ظهور كوكا وغياب ديانج.. تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر المصري

اختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 24 لاعبًا في قائمة الفريق المسافرة إلى الإمارات لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبلة الموافق 28 أكتوبر في نهائي السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك يوم الجمعة المقبل على ستاد "هزاع بن زايد" في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويغيب المالي أليو ديانج خط وسط الأهلى عن هذا اللقاء بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية، حيث شعر بإجهاد بسيط في مباراة أسوان بالدوري المصري مما فضل المدير الفني إراحته لعدم تفاقم الإصابة.

وأثبتت الإشاعات الطبية التي خضع لها المالي اليوم بإصابته بشد في العضلة الخلفية، التي سيغيب على إثرها ثلاثة أسابيع أو أكثر.

وتضم قائمة الأهلى فى السوبر المصرى 24 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، على لطفى، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: على معلول، محمود متولى، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هانى، كريم فؤاد، أكرم توفيق، أيمن أشرف

خط الوسط: حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد فخرى، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدى أفشة، برونو سافيو، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، بيرسى تاو، حسين الشحات.

خط الهجوم: حسام حسن، محمد شريف، شادى حسين

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام الزمالك

تذاع مباراة الأهلي أمام الزمالك عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، التي أعلنت اليوم نقلها لهذا اللقاء الذي سيقام على أرضها في ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.