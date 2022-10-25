أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

استقرت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، بعدما سجل ارتفاعات محدودة بقيمة تراوحت بيت 4 إلى 5 جنيه في الجرام.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

سجل سعر عيار الذهب 24 نحو 1291 جنيه.

سجل سعر عيار 21 نحو 1130 جنيه للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 968 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 9040 جنيه.

أسعار الذهب عالميا :

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف عند تسوية تعاملات الإثنين، مع انتظار المستثمرين عدة بيانات اقتصادية هامة هذا الأسبوع لتقييم مسار الاقتصاد والسياسة النقدية.



وعند التسوية، هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.20 دولار لتسجل 1654.10 دولار للأوقية.



واستقر مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية عند 112.062 نقطة.