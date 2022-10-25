لايف REal Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج بث مباشر اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا Koora

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة ريال
مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج

لايف REal Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج بث مباشر اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا Koora

يحل نادي ريال مدريد الإسباني ضيفا ثقيلا على نظيره لايبزيج الألماني اليوم الموافق 25 أكتوبر على ملعب رد بول ارينا في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بقيادة كارلو أنشيلوتي.


- موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج


وتبث مباراة ريال مدريد وار بي لايبزيج مساء الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت السعودية والدوحة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

 

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معلق مباراة ريال مدريد ولايبزيج اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

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موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني والقناة الناقلة


- ترتيب مجموعة ريال مدريد

 

مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج بث مباشر اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا
 

شاهد البث المباشر للمباراة من هنا


ويتصدر الملكي جدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط بعد 3 انتصارات وتعادل ولم يخسر أي مباراة بينما يأتي لايبزيج في المركز الثاني كوصيفا برصيد ست نقاط.
ويأتي الترتيب كالتالي:-

 

مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج بث مباشر اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا
 


1- ريال مدريد 10 نقاط
2- لايبزيج 6 نقاط
3- شاختار دونتيسك 5 نقاط
4- ريال سيلتيك نقطة واحدة


- القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولايبزيج


وتنقل جميع مباريات البطولة الأوروبية عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية الرياضية والتي تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات الريال ومنافسيه عبر شاشتها بشكل حصري لمحبيه وعشاق الكرة العالمية.
 

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