عاجل.. وزير الصناعة: 56% من هيكل الورادات مستلزمات إنتاج

قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن 56% من هيكل الواردات مستلزمات الصناعية، وهو ما يجعل القطاع عرضة للصدمات والأزمات العالمية.

وأضاف "سمير "خلال تصريحات صحفية على هامش جلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة تحديات وآليات تحفيز قطاع الصناعة ضمن فاعليات مؤتمر الاقتصادي مصر 2022 في اليوم الثالث، أن الوزارة تستهدف أن تجعل القطاع الصناعي أكثر قدرة على تحمل الصدمات برفع نسبة الاستثمار الصناعي والتعميق الصناعي، وستبدأ باعطاء اولوية لمجموعة من الصناعات التى ترفع نسبة الاستثمار بها وهي التي تحتاجها الدولة تكون قادرة على رفع الصادرات منها الصناعات الغذائية، والهندسية والكيميائية والنسيجية والمواد البناء والأخشاب والأثاث.

وأشار سمير إلى أن الوزارة ري إنه لا داعي لإدخال تعديلات على قوانين الاستثمار الصناعي، في القوانين التى تم تعديلها لم نرى اثارها حتى الان، مشيرا إلى أنها تستهدف تفعيل قانون التنمية الصناعية والتراخيص الصناعية.