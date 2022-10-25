عاجل.. وزير الصناعة: 90% من الشركات المصرية لا تصدر

الاقتصاد
أحمد سمير وزير التجارة
أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تبحث تنمية الصادرات المصرية،  بإعادة هيكلة برنامج رد الأعباء التصديرية وجعله أكثر ديناميكية ليتماشي مع خطط الدولة في زيادة صادراتها.

 

 

وتابع" سمير "خلال تصريحات صحفية على هامش جلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة تحديات وآليات تحفيز قطاع الصناعة ضمن فاعليات مؤتمر الاقتصادي مصري 2022 في اليوم الثالث،  أن الصادرات المصرية تعاني من مشكلة  حقيقية أن 10% من إجمالي عدد  الشركات التي تعمل في السوق تقوم بالتصدير بينما 90% لا يصدرون ؛ لذلك ستعمل الوزارة على تقوية الشركات التي لا تصدر حتى نستطيع أن نرفع حجم الصادرات وإيصاله إلى المستهدفات.

 

واشار" سمير" إلى وجود اجتماع مرتقب مع وزارة المالية؛ لتعديل قواعد صرف برنامج دعم الصادرات، ليتم تخصيص حوافز اضافية للشركات  عند التصدير لبعض الاسواق مثل أستراليا  ونيوزيلندا، أو إفريقيا، أو  التصدير من داخل بعض المدن الصناعية من مثل مدينة الروبيكي ودمياط للاثاث،  أو التصدير تحت  العلامات التجارية أو الصفقات المتكافئة.

وزير التجارة والصناعة المؤتمر الاقتصادي برنامج دعم الصادرات

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