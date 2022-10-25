بث مباشر لايف live مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج جودة عالية رابط Yalla shoot New اليوم الثلاثاء 25-10-2022 yalla bein

يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني مضيفه لايبزيغ الألماني، على ملعب ريد بول أرينا، اليوم الثلاثاء، بحثًا عن انتصار جديد، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر لايف live مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج جودة عالية رابط Yalla shoot New اليوم الثلاثاء 25-10-2022 yalla bein



ضمن "الملكي" بالفعل التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، وذلك بعد حصد 10 نقاط بعد أربع مباريات، من الفوز في ثلاث مناسبات وتعادل، ويتصدر ترتيب فرق المجموعة.



أما لايبزيغ فيحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة، برصيد ست نقاط، من فوزين وهزيمتين.

بث مباشر لايف live مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج جودة عالية رابط Yalla shoot New اليوم الثلاثاء 25-10-2022 yalla bein



وبالتأكيد سيكون الانتصار على ريال مدريد عاملًا حاسمًا في اقتراب النادي الألماني من التأهل إلى دور الـ16، خاصة أنه يبتعد عن شاختار الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، فيما يتذيل سيلتك ترتيب فرق المجموعة بنقطة واحدة.

بث مباشر لايف live مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج جودة عالية رابط Yalla shoot New اليوم الثلاثاء 25-10-2022 yalla bein



وكان "الميرنغي" خطف تعادلًا قاتلًا في مواجهته الماضية ضد شاختار دونيتسك الأوكراني، حيث نجح المدافع الألماني أنطونيو روديغر، في إنقاذ الفريق في الوقت القاتل.

واستبعد مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، النجم الكرواتى لوكا مودريتش، قبل السفر إلى مدينة لايبزيغ أمس الإثنين، بسبب الإصابة.