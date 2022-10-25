رابط بث مباشر الآن Now مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج جودة عالية لايف Real Madrid Live رابط جول العرب Goal Al Arab

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اعترف لاعب ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما في حوار مع مجلة (GQ) أن بداياته مع الريال كانت صعبة.



قال بنزيما: "كنت حينها شابًا صغيرًا، وكنت أشعر بالوحدة الشديدة في مدريد، لم أكن أجيد اللغة، الموسم الأول كان صعبًا للغاية، ولكنه أجبرني أيضًا على التفكير".

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عاد الفرنسي كريم بنزيما، نجم وقائد ريال مدريد الإسباني والحاصل على الكرة الذهبية، كـأفضل لاعب في العالم في 2022، بالذاكرة للصعوبات التي مر بها بسبب تغيير نمط حياته من مدينة ليون إلى العاصمة الإسبانية، حيث أقر بأن بداياته كانت صعبة لأنه شعر بـ "الوحدة الشديدة".



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وتابع "قلت لنفسي: ‘الأمر ليس سهلًا. لدي الموهبة، وكل ما هو ضروري للنجاح في هذا النادي، ولكن كان يجب أن أبحث عما احتاج تحسينه لمواصلة التطور، إذا واصلت على نفس هذا المستوى، فلن أنجح، ومنذ تلك اللحظة، كان هناك تطور مستمر حتى اللحظة التي وصلت إليها حاليًا".



كما أوضح صاحب الـ34 عامًا، أن النجمين الفرنسي زين الدين زيدان، الذي سلّمه الكرة الذهبية، والبرازيلي رونالدو نازاريو يمثلان مصدر إلهام بالنسبة له.



وقال في هذا الصدد: "كبرت مع الجيل الذي كان يلعب فيه زيزو ورونالدو. لقد فازا بالكرة الذهبية من قبل، وهكذا كان الأمر، لقد تعلمت عشق كرة القدم بمشاهدتهما يلعبان. بالنسبة لي كانا هدفًا منذ أن كنت صغيرًا، بل حلما بالأحرى. العام الماضي كنت في المركز الرابع، ووصلت للتصويت النهائي، ولكني لم أفز حينها بأي لقب جماعي. هذا العام فزت بكل شيء".

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واعترف بنزيما بأن إمكانية الفوز بالكرة الذهبية كانت دائمًا حلمًا يراوده منذ الصغر، وأشار إلى أنها بمثابة "حلم أكثر منه حقيقة، ما حلمت به، حققته في النهاية. لقد حققت هدفي، وسأنتقل للتالي".

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وحول اللحظات التي لا تنسى في مسيرته، قال: "هدفي الأول مع ليون في دوري الأبطال، عندما كان جيرار أولييه مدربًا، لقد منحني تلك الفرصة، سجلت في ملعب (جيرلان) أمام أنظار كل عائلتي، ثم، عندما شاركت لأول مرة مع الريال، لقد كانت لحظات استثنائية في مسيرتي. كذلك الهدف الأول الذي سجلته".

