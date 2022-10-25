رابط بث مباشر الآن Now مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج جودة عالية لايف Real Madrid Live رابط جول العرب Goal Al Arab

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة ريال
مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج

رابط بث مباشر الآن Now مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج جودة عالية لايف Real Madrid Live رابط جول العرب Goal Al Arab

اعترف لاعب ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما في حوار مع مجلة (GQ) أن بداياته مع الريال كانت صعبة.


قال بنزيما: "كنت حينها شابًا صغيرًا، وكنت أشعر بالوحدة الشديدة في مدريد، لم أكن أجيد اللغة، الموسم الأول كان صعبًا للغاية، ولكنه أجبرني أيضًا على التفكير".

رابط بث مباشر الآن Now مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج جودة عالية لايف Real Madrid Live رابط جول العرب Goal Al Arab


عاد الفرنسي كريم بنزيما، نجم وقائد ريال مدريد الإسباني والحاصل على الكرة الذهبية، كـأفضل لاعب في العالم في 2022، بالذاكرة للصعوبات التي مر بها بسبب تغيير نمط حياته من مدينة ليون إلى العاصمة الإسبانية، حيث أقر بأن بداياته كانت صعبة لأنه شعر بـ "الوحدة الشديدة".

 

txt

أنشيلوتي يدرس الدفع بـ بدلاء ريال مدريد في مباراة لايبزيج

txt

معلق مباراة ريال مدريد ولايبزيج اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا


رابط بث مباشر الآن Now مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج جودة عالية لايف Real Madrid Live رابط جول العرب Goal Al Arab


وتابع "قلت لنفسي: ‘الأمر ليس سهلًا. لدي الموهبة، وكل ما هو ضروري للنجاح في هذا النادي، ولكن كان يجب أن أبحث عما احتاج تحسينه لمواصلة التطور، إذا واصلت على نفس هذا المستوى، فلن أنجح، ومنذ تلك اللحظة، كان هناك تطور مستمر حتى اللحظة التي وصلت إليها حاليًا".

 

لمشاهدة مباراة ريال مدريد اضغط هنا


كما أوضح صاحب الـ34 عامًا، أن النجمين الفرنسي زين الدين زيدان، الذي سلّمه الكرة الذهبية، والبرازيلي رونالدو نازاريو يمثلان مصدر إلهام بالنسبة له.


وقال في هذا الصدد: "كبرت مع الجيل الذي كان يلعب فيه زيزو ورونالدو. لقد فازا بالكرة الذهبية من قبل، وهكذا كان الأمر، لقد تعلمت عشق كرة القدم بمشاهدتهما يلعبان. بالنسبة لي كانا هدفًا منذ أن كنت صغيرًا، بل حلما بالأحرى. العام الماضي كنت في المركز الرابع، ووصلت للتصويت النهائي، ولكني لم أفز حينها بأي لقب جماعي. هذا العام فزت بكل شيء".

رابط بث مباشر الآن Now مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج جودة عالية لايف Real Madrid Live رابط جول العرب Goal Al Arab


واعترف بنزيما بأن إمكانية الفوز بالكرة الذهبية كانت دائمًا حلمًا يراوده منذ الصغر، وأشار إلى أنها بمثابة "حلم أكثر منه حقيقة، ما حلمت به، حققته في النهاية. لقد حققت هدفي، وسأنتقل للتالي".

رابط بث مباشر الآن Now مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج جودة عالية لايف Real Madrid Live رابط جول العرب Goal Al Arab


وحول اللحظات التي لا تنسى في مسيرته، قال: "هدفي الأول مع ليون في دوري الأبطال، عندما كان جيرار أولييه مدربًا، لقد منحني تلك الفرصة، سجلت في ملعب (جيرلان) أمام أنظار كل عائلتي، ثم، عندما شاركت لأول مرة مع الريال، لقد كانت لحظات استثنائية في مسيرتي. كذلك الهدف الأول الذي سجلته".
 

ريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد ريال مدريد اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج

مواد متعلقة

بث مباشر لايف live مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج جودة عالية رابط Yalla shoot New اليوم الثلاثاء 25-10-2022 yalla bein

لايف REal Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج بث مباشر اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا Koora

الأكثر قراءة

عاجل.. إصابة 5 أشخاص جراء انهيار جزئي لمحور الفريق كمال عامر

عاجل تعطل خدمات الواتساب في مصر وعدد من دول العالم

عاجل.. تعرف على سبب وفاة المحامي فريد الديب

عاجل.. مصرع 10 أشخاص من أسرة واحدة في المحلة الكبرى

عاجل.. محمد السويدي: قرارات البنك المركزي كانت صادمة على القطاع الصناعي

بعد العفو الرئاسي.. من هو زياد العليمي؟

يلا شوت الان AHLY مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر kora plus كورة لايف الاهلي

تعرف على نتائج قرعة كأس الخليج 25