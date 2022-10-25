عاجل.. محمد السويدي: قرارات البنك المركزي كانت صادمة على القطاع الصناعي

قال محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن القرارات السريعة والمفاجئة التي تصدرها الهيئات الحكومية يجب أن يتم عرضها على القطاعات المستهدفة قبل اتخاذها لمعرفة الأثر الاقتصادي عليها قبل تنفيذها.

وأشار "السويدي" خلال تصريحات صحفية على هامش جلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة تحديات وآليات تحفيز قطاع الصناعة ضمن فاعليات مؤتمر الاقتصادي مصر 2022 في اليوم الثالث، إلى ان أزمة كورونا دفعتنا كرجال الصناعة لتنمية القطاع الصناعي، وزيادة القيمة المضافة على الإنتاج، ولكن القرارات الأخيرة التى أصدرها البنك المركزي في إشارة إلى التحول نحو فتح الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل في الاستيراد كانت صادمة لأنها جاءت مفاجئة ولم يستطيع القطاع الصناعي تحملها لاعتماد عدد كبير من الشركات على مستلزمات الإنتاج المستوردة في تصنيع بضائعها.