يستمر 4 ساعات و4 دقائق.. بدء كسوف الشمس الثاني والأخير لعام 2022

بدأت أول مرحلة من الكسوف الجزئي للشمس في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريبا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وهو الكسوف الثاني والأخير لعام 2022، الذي تشهده الكرة الأرضية اليوم وهي مرحلة (الكسوف شبه ظلي) ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

مدة استمرار كسوف الشمس 2022

وستكون ذروة الكسوف الجزئي في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وفيها يغطي قرص القمر نحو 86٪ من قرص الشمس، وينتهي الكسوف (ككسوف شبه ظلي) في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان، وبذلك يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

أماكن رؤية كسوف الشمس 2022

ويمكن رؤيته ككسوف جزئي من أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق إفريقيا، وسيتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئي في سهل غرب سيبيريا في روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك، إحدى المدن الروسية، حيث يغطي قرص القمر نحو 86% من قرص الشمس.

كسوف الشمس 2022 في مصر

وفي مصر، ستكون السلوم أول مدينة مصرية ترى الكسوف الجزئي للشمس في الساعة 11 و54 دقيقة ظهرا، وآخر مدينة هى أبوسمبل في الساعة 12 و27 دقيقة ظهرا.

أما في القاهرة، سيبدأ الكسوف الجزئي للشمس من الساعة 12 ظهرًا تقريبًا، وذروته في تمام الساعة الواحدة و9 دقائق ظهرا تقريبًا، وفيها يغطي قرص القمر نحو 37.3% من قرص الشمس، وينتهي في الساعة الثانية و16 دقيقة تقريبًا، وبذلك يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته في القاهرة وحتى نهايته ساعتين و16 دقيقة تقريبا.

أطول فترة لـ كسوف الشمس 2022

وستكون أطول فترة لكسوف الشمس الجزئي هي ساعتان و23 دقيقة في مدينتي العريش وطابا، وأقصر فترة للكسوف ستكون ساعة و59 دقيقة في مدينة أبوسمبل.

وتشجيعا للجمهور من الباحثين وهواة الفلك لرصد ومتابعة هذا الكسوف الجزئي للشمس الذي لن يمكن رؤيته في مصر مرة أخرى إلا في يوم 2 أغسطس 2027، سيتم تنظيم عدة فعاليات لرصد تلك الظاهرة، حيث يفتح المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية (مرصد حلوان) أبوابه بالمجان دون أى رسوم في الساعة 12 ظهرا وسيكون هناك فريق بحثي مزود بأجهزة رصد متطورة لمتابعة الحدث، وأجهزة مخصصة للجمهور مزودة بمرشحات ضوئية خاصة.

وينظم المعهد فعاليات أخرى لرصد كسوف الشمس ببهو معابد الأقصر، وبمرصد القطامية الفلكي والمركز الإقليمي للمعهد بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، والمركز الإقليمي للزلازل بأسوان.

كما تنظم الجمعية المصرية لعلوم الفلك برئاسة المهندس عصام جودة فعالية لرصد ومتابعة كسوف الشمس الجزئي وذلك في مكتبة مصر الجديدة بالقاهرة، ومكتبة الإسكندرية، ستبدأ من الساعة 30ر11 صباحا وسيتم الرصد باستخدام أجهزة التليسكوب، وستشمل تذكرة دخول القصر حضور الفعالية، فيما ستكون بالمجان في مكتبة الإسكندرية.

وكانت الكرة الأرضية قد شهدت في 30 أبريل الماضي أول كسوف جزئي للشمس في 2022 لم ير في مصر وغطى ظل القمر نحو 64% من مساحة قرص الشمس.

وحدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، وتحدث ظاهرة كسوف الشمس عندما تصطف الشمس والقمر والأرض في خط مستقيم، بحيث يمر القمر بينها وبين الشمس مما يؤدي إلى حجب صورة الشمس كليًا أو جزئيًا لسكان الأرض، فيما يحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يكون القطر الزاوى للقمر أكبر من الشمس، مما يحجب كل ضوء الشمس المباشر، ويحول النهار إلى ظلام.

