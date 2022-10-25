عودة خدمات واتساب جزئيًا

عادت خدمات تطبيق المراسلات الفورية الشهير (واتساب) جزئيًا، بعد انقطاع أثر على ملايين المستخدمين حول العالم صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر موقع "وابيتاإنفو"، المعني بتطبيق المراسلات الشهير، أن الرسائل بدأت في الوصول مجددًا لبعض المستخدمين، بينما لا تزال الخدمة متوقفة عند الكثيرين.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن مستخدمي تطبيق واتساب يواجهون مشاكل في الخدمة، إذ لا يستطيعون إرسال الرسائل عبر المنصة بعد عطل واضح.

وسجل موقع "داون ديتيكتور"، المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية ارتفاعًا حادًا في تقارير حول العطل بعد الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة اليوم.

