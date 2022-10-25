عاجل.. أهم توصيات المؤتمر الاقتصادي في إطار تطوير القطاع الصناعي

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، اصدار المؤتمر الاقتصادي أكثر من 200 توصية لتكون خارطة طريق نحو إصلاح الاقتصاد المصري، بناء على نتائج الجلسات التى شهدتها فاعليته على مدار الثلاث الأيام الماضية بمشاركة 1200 فرد من رجال الاعمال والمستثمرون والخبراء الاقتصاديون.

جاء هذا في الكلمة الختامية لمؤتمر الاقتصادي 2022 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واوضح المؤتمر أن أهم التوصيات في إطار تطوير القطاع الصناعي كالأتي:

1-سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة استراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي.

2- تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري.

3- تعزيز دور مبادرة أبدأ لدعم القطاع الصناعي.

4- تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، بهدف تعزيز المنتج المحلي في المشروعات القومية.

5- تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين.