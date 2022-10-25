عاجل.. سعر الدولار يسجل قفزة جديده امام الجنيه المصري في البنوك
قفز سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بالبنوك بعد زيادة سعره في البنك المركزي بمقدر قرشين، مقارنة ببداية التعاملات، بينما استقر السعر في 7 بنوك.
ويرصد الفجر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء مع مقارنتها بتعاملات أمس الإثنين
سعر الدولار اليوم في البنوك:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، بزيادة قرشين عن أمس.
سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء في بنك مصر 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس:
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس سعر 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في بنك كريدي اجريكول مصر سعر 19.64 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في بنك أبوظبي الإسلامي سعر 19.70 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
سعر الدولار في بنك البركة:
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في بنك البركة مصر سعر 19.61 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة:
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة 19.67 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية سعر 19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك التجاري الدولي 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي:
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي اليوم سعر 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.