يتسائل البعض حول كيفية استيراد سيارات ملاكي من الخارج معفاة من الجمارك، دون عمل وديعة دولارية، وذلك بعد سماح الحكومة للمغتربين باستيراد سيارات معفاة بالكامل من الجمارك ولكن بشرط عمل وديعة دولارية.

وحسب الاتفاقيات المبرمة، فيمكن للمصريين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي وتركيا، استقدام سيارات معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية ودون إيداع أي مبالغ إضافية أو حظر بيع.

وتنص اتفاقية التجارة الحرة المبرمبة بين كل من مصر ودول الاتحاد الأوروبي والمعروفة إعلاميًا بـ”زيرو جمارك” وكذا الاتفاقية المصرية التركية، على أن تكون السيارة بنسبة مكون محلي لا يقل عن 60% كي تتمتع بالإعفاء الجمركي الكامل.

وحددت مصلحة الجمارك شروط استيراد سيارات معفاة جمركيا أهمها:

كيف تستورد سيارة من الخارج معفاة جمركيا دون وديعة دولارية؟



1- أن تكون السيارة جديدة وليست مستعملة.

2- استخراج شهادة “يورو 1” من دولة المنشأ الأوروبي المنتجة للسيارة.

3- أن تكون السيارة من دولة تتبع الاتحاد الأوروبي.

4- فاتورة الشحن موضح بها سعر وطريقة الشحن.

5- فاتورة شراء السيارة.

6- بوليصة الشحن ولا بد أن يتم الشحن من الميناء الأوروبي إلى الميناء المصري مباشرة.

7- سداد الرسوم والضرائب المقررة على السيارات الأوروبية بعد شحنها للموانئ المصرية، والتى تختلف باختلاف سعة المحرك:

1- فالسيارات ذات السعة اللترية من 1300 حتى 1600سي سي يتم دفع رسوم 14% فى صورة ضرائب على القيمة المضافة، و1% رسوم جدول، و3% رسوم تنمية.

2- أما السيارات التى سعتها اللترية من 1600 حتى 2000 سى سي، فيتم فرض ضريبة قيمة مضافة عليها تقدر بـ 14%، و5% رسم تنمية و15% رسوم جدول.

4- أما السيارات ذات السعة اللترية من 2000 سى سي، فيما أعلى فيفرض عليها 14% ضريبة قيمة مضافة و8.5% رسم تنمية و30% رسوم جدول.